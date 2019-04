Restano in carcere i due fratelli siciliani trovati con 3 chili di marijuana

TERMOLI. I due fratelli siciliani arrestati sabato mattina dai Carabinieri della compagnia di Termoli dopo il ritrovamento dei 3 chili di marijuana in un borsone, avvenuto nell'appartamento di San Giacomo degli Schiavoni, resteranno in carcere a Larino. Il gip Scioli del Tribunale frentano ha convalidato, infatti, il duplice arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

Questa operazione era seguita all'arresto dei due, insieme a un terzo complice, a margine dell'ultima rapina subita dal bar Fiardi sul lungomare Nord, ma dalle udienze di convalida l'allora gip frentano scelse di scarcerare due dei tre e concedere i domiciliari al principale indagato.

Il legale dei due fratelli siciliani, Nicola Bonaduce, leggerà con attenzione le motivazioni, ma ha già dichiarato che ricorrerà al Tribunale del Riesame.