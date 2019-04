Eseguita l'autopsia sulla salma del 40enne Massimo Roberti

TERMOLI. E' stata eseguita nel pomeriggio nella sala mortuaria dell'ospedale San Timoteo di Termoli l'autopsia sulla salma del 40enne Massimo Roberti, il carpentiere che nel giovedì mattina della scorsa settimana, alle 10, è caduto per cause in corso di accertamento dal tetto di un capannone alto oltre 8 metri alla zona industriale di Mafalda, dove si trovava per sostituire dei pannelli di copertura. L'incarico formale è stato conferito ieri pomeriggio dal Pm della Procura di Larino Marianna Meo al medico legale dell'Università di Foggia. Il magistrato competente ha poi dato il nulla osta e il feretro è stato restituito ai familiari, per funerali e tumulazione. Il sindaco del Comune di residenza di Massimo, Carlo Moro, ha decretato il lutto cittadino in occasione delle esequie del 40enne. Per il momento, sono almeno 3 le persone indagate per omicidio colposo a Larino.

i funerali si terranno domani alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Lentella.