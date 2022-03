E' morto il capitano Ugo Sciarretta

TERMOLI. Ci ha chiamati ieri pomeriggio per un'ultima volta, la voce molto sofferente, non solo. Anche l'animo, aveva ancora voglia di denunciare qualcosa che non andava. Poi, è stato richiamato in cielo. A 69 anni, Ugo Sciarretta è stato sottratto all'affetto dei suoi cari.

Un messaggio di cordoglio alla sua famiglia, per chi è stato nell'immaginario collettivo il comandante dei Vigili urbani per eccellenza.

Ne danno il triste annuncio: la moglie Maria Filomena, i figli Sara e Pino, i nipoti Giorgia e Riccardo.

I funerali saranno celebrati domani 11 aprile alle ore 16 nella Chiesa Maria Santissima del Monte Carmelo.