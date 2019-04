I Vigili del fuoco recuperano il corpo del 34enne che si è gettato dal Liscione

GUARDIALFIERA. Alle ore 18.25 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e le unità speciali Saf (Soccorso Alpino Fluviale) e Soccorso Acquatico del Comando Provinciale di Campobasso sono intervenuti sotto il ponte sulla diga del Liscione che va dal bivio di Guardialfiera a Casacalenda, per un intervento di recupero del corpo di una persona probabilmente lanciatasi volontariamente dal ponte.

La persona è stata identificata in V. P. , ragazzo di anni 34. Le operazioni di recupero non sono ancora concluse perché in attesa dell’autorizzazione del magistrato di turno. Sul posto i Carabinieri di Guardialfiera ed il personale del soccorso sanitario 118.