Studentessa 14enne investita in via Firenze

TERMOLI. Ancora un investimento a Termoli e sempre vicino a una scuola. Stamani è avvenuto intorno alle 8 all'istituto Industriale di Termoli, in via Firenze, dove a restare ferita, fortunatamente in modo lieve, è stata una ragazza di 14 anni. Sul posto è intervenuto il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza. La studentessa è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.