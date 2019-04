Inseguita in centro dai Carabinieri, Toyota nera rischia di investire pedoni

TERMOLI. Una testimonianza diretta, quella che ci viene da alcuni cittadini, un inseguimento in pieno centro, nei pressi di via Cesare Battisti, via Abruzzi e quindi da lì in direzione Sud da parte della gazzella dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Termoli verso una Toyota nera.

Nel corso del tentativo di fuga che era alla guida dell'utilitaria giapponese ha anche rischiato di investire alcuni pedoni.

Il veicolo pirata è stato fermato poco dopo, era sprovvisto di assicurazione Rc auto.