La Procura chiude il cerchio sulle Carresi 2014 per i 30 indagati

LARINO. Nella primavera più rosea per il mondo delle Carresi molisane da anni a questa parte, arrivano dopo 5 anni gli avvisi di conclusione indagini preliminari che dopo l’edizione del 2014 coinvolse le comunità di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone. Trenta sono gli indagati, a vario titolo, tra amministratori comunali dell’epoca ed esponenti delle nove associazioni carristiche. L’inchiesta esplose dopo il blitz di Nas e Carabinieri del 25 aprile 2015, con il successivo sequestro di stalle e animali che l’allora gip del tribunale di Larino Roberto Cappitelli sottoscrisse su richiesta della Procura frentana.

Ma l’inchiesta portata avanti dal procuratore Capo Ludovico Vaccaro, con la collaborazione dei militari dell’Arma delle compagnie di Larino e Termoli, del Nas del capoluogo e col supporto nella fase di notifica dell’ordinanza stessa dai Carabinieri di Campobasso e Bojano, non era frutto di un’ispezione istantanea ed estemporanea. Il decreto di sequestro preventivo disposto dal magistrato fu il frutto di un’attività investigativa durata oltre un anno e che parte dalla preparazione delle Carresi 2014, sull’esposto presentato dall’Enpa.

La base normativa usata per contestare le violazioni è l’ordinanza Martini, quella del 2011, con gli addebiti e le ipotesi accusatorie di reato per maltrattamento di animali e spettacolo o manifestazione vietate (articolo 544 ter e quater del codice penale) con reato in concorso e continuato. Accuse che pendono sul capo di ben 30 persone, tra sindaci, amministratori locali ed esponenti dei nove carri in competizione.

In attesa della conferenza odierna, che farà luce anche sulle motivazioni di questo decreto di sequestro giunto, si parte con la preparazione dei ricorsi con motivi d’urgenza, poiché mancano pochi giorni alle Carresi di San Martino e Ururi. Sul fronte dei maltrattamenti agli animali sono evidenziati sia le cosiddette ‘vergate’, con cui vengono spronati a correre i buoi, sia le sostanze dopanti rinvenute nei prelievi ematici, l’ultimo avvenuto il 28 marzo 2015.

Ora i 30 indagati hanno venti giorni per le controdeduzioni o per farsi sentire in Procura.