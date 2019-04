Tac ancora fuori uso all'ospedale di Termoli

TERMOLI. A distanza di due giorni ancora disagi all’ospedale San Timoteo per il guasto che ha messo fuori gioco la Tac. I pazienti e i degenti che necessitano dell’esame di tomografia assiale computerizzata vengono dirottate in altre strutture, sia del territorio che dell’Abruzzo, come l’ospedale San Pio di Vasto.

Un inconveniente capitato nelle more delle festività pasquali e questo certo non aiuta alla rapida risoluzione, nonostante le reperibilità del caso.

Certo è che un servizio essenziale come quello della Tac, già oggetto in passato di polemiche e non solo, dovrebbe essere garantito in continuità con una seconda apparecchiatura pronta a rilevare le urgenze e magari snellire le liste d’attesa.

A dare l'annuncio ieri del disservizio e dei relativi disguidi era stato il Tgr Molise. Oggi la situazione è immutata. I tecnici interverranno domattina e porranno rimedio a questo problema.