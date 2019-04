Micro discarica in via De Gasperi Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Ennesima segnalazione quella che ci viene da una residente di via De Gasperi, evidentemente scorata nell'assistere e nel subire come il resto della comunità quei comportamenti assolutamente incivili che ledono all'immagine di Termoli.

«Ormai qualsiasi commento all’incuria ed all’incivilità risulta vano... E qui la Rieco non ha nessuna colpa...», denuncia la cittadina nell'inviarci le foto di televisori e quant'altro 'bruttamente' lasciate tra via De Gasperi e via Molise, uno dei siti maggiormente frequentati dagli scaricatori seriali.

Non sappiamo nemmeno più come apostrofarli questi maiali elettronici, visto che si disfanno anche degli elettrodomestici in questo modo.

Possiamo solo invocare maggiori controlli e stangate esemplari, sia per aver deturpato quella zona che per il dispregio delle norme ambientali e di decoro urbano.