Ruba il cellulare a una donna mentre fa la spesa

TERMOLI. Continua, senza sosta, l’attività di prevenzione e repressione dei reati in genere posta in essere dalla Polizia di Stato nella città di Termoli.

Si reca al supermercato per fare compere, ma nota un giovane che la segue in tutti i suoi spostamenti e in un attimo di distrazione, lo sconosciuto la spintona e scappa via facendo perdere le proprie tracce. L’ignara signora, solo nelle ore successive si accorge di aver subito il furto del proprio cellulare che era riposto nella sua borsa e denuncia il tutto al Commissariato di Termoli che si attiva per rintracciare l’autore del furto.

La successiva attività info investigativa eseguita anche con l’ausilio delle immagini di video sorveglianza, ha permesso di individuare in S. C., pluripregiudicato, di anni 24, di origini tarantine, l’autore del furto del cellulare, che veniva rintracciato all’interno dello stesso centro commerciale il giorno dopo con il reale intento di compiere altri furti.

S. C. è stato denunciato alla Procura di Larino per furto aggravato e a suo carico è stata emessa dalquestore di Campobasso la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Termoli per tre anni, mentre il cellulare è stato riconsegnato alla vittima.