Si schianta con l'auto contro il guardrail, 47enne all'ospedale

TERMOLI. Incidente stradale sulla SP87, poco distante dalla stazione di Guglionesi-Portocannone, all’altezza dello svincolo per Larino, poco prima delle 6 di oggi.

Un 47enne di Campobasso, D. D. M., per cause in corso di accertamento, si è schiantato con una Citroen C3 dell’istituto di vigilanza Ivri, contro il guardrail.

Il conducente ha subito un trauma toracico, ma non è in gravi condizioni.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise soccorso con l’ambulanza degli operatori della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato il 47enne al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.