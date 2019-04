Un tir sfonda il guard rail e cade nel fiume, paura sulla Bifernina

GUARDIALFIERA. Provvisoriamente istituito il senso unico alternato lungo il viadotto ‘Molise II’, situato sulla strada statale 647 “Bifernina”, a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante occorso in corrispondenza del km 49,700, nel territorio comunale di Guardialfiera, in provincia di Campobasso.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo ha impattato contro le barriere stradali e le ha divelte, terminando la propria corsa nel guado del fiume sottostante; il sinistro ha provocato il ferimento del conducente.

Sul posto è intervenuto il personale di Anas, del 118 dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, tuttora impegnato nei rilievi stradali.