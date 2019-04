Operato alla gamba, ore di attesa per il 36enne ferito nel cantiere stradale

SAN MARTINO IN PENSILIS. Tre giorni per sapere se il 36enne nativo di Roccavivara e residente a San Salvo, F. T., avrà salva la gamba, rimasta gravemente ferita nel corso del drammatico infortunio sul lavoro avvenuto alle 8 di mercoledì mattina, in contrada Laudadio a San Martino in Pensilis. Assieme a lui, un altro operaio che per fortuna ha subito meno conseguenze e ha rifiutato il ricovero all’ospedale San Timoteo di Termoli. Il 36enne, classe 1982, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, durato 8 ore, all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Stavano lavorando per la realizzazione di una strada di Prg nel comune bassomolisano per conto di una ditta di San Salvo. Per cause in corso di accertamento dai Carabinieri della compagnia di Larino, competente per territorio, che indagano assieme ai militari dell’Arma della locale stazione, i due lavoratori sono stati travolti da alcuni pannelli che giacevano nel cantiere stradale.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenute due ambulanze del 118 dalle postazioni di Santa Croce di Magliano e Termoli, coi volontari della Misericordia in quest’ultimo ambito. Entrambi erano stati trasferiti d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Il 36enne è stato trasferito poi al Cardarelli con un politrauma, e con una lesione profonda alla gamba, all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove è stato operato ed è tuttora in prognosi riservata.