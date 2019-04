Panda rubata al Costaverde, l'appello del proprietario

di F. C.

MONTENERO DI BISACCIA. Ancora un furto di auto al centro commerciale, il secondo in pochi giorni: un nostro lettore ci chiede una mano per ritrovare la sua auto, rubata al parcheggio del centro commerciale Costaverde, e noi diamo voce volentieri al suo appello.

"Sono di Cupello e volevo farvi presente un fatto di cronaca avvenuto il 25 aprile 2019: in tale data mi trovavo al centro commerciale Costaverde, sono arrivato alle 18:30, ho parcheggiato di fronte l'ingresso laterale a sinistra, verso le 19:20 esco e non trovo più la macchina, non c'era più. Verifichiamo insieme anche col vigilante, ma senza trovare nulla. La mia auto Fiat Panda 4x4 è stata rubata. Le modalità del furto sono simili a quello avvenuto ai danni di un ragazzo al centro commerciale Insieme (LEGGI)

Ho esposto regolare denuncia presso stazione Carabinieri di San Salvo. Tutto questo non è giusto. Vi mando anche una foto dell'auto sperando che qualcuno mi aiuti a trovarla. Ne ho necessità per lavoro"