CUPELLO. Ragazza molisana del '93 rimane ferita in un sinistro avvenuto in Abruzzo. Una Renault Clio è uscita fuori strada, nel tardo pomeriggio, finendo in una cunetta e ribaltandosi, sulla Sp212 che conduce da Vasto a Cupello, a causa probabilmente dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno tratto fuori dall'auto la giovane donna.

Si sta attendendo l'arrivo del carro attrezzi per poter spostare il mezzo dalla carreggiata. La donna la volante B.R. del '93 residente a Vasto originaria di Rotello, sembra stia bene, solo qualche contusione e molto spavento.