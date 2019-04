TERMOLI. Sarà stato l'asfalto bagnato a causare l'uscita di strada di una macchina in via Dante, all'altezza della rotatoria di piazza Bega. La vettura è rimasta coricata di lato a 90 gradi, occupando la carreggiata che costeggia la stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la volante del commissariato di Polizia di Termoli, per fortuna non c'è stata necessità di allertare il 118, nessuno è rimasto ferito. All'interno dell'abitacolo c'era una donna, aiutata ad uscire fuori proprio dai soccorritori.