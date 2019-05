Scontro frontale allo svincolo della zona industriale, 4 i feriti

Lettere al direttore Il "Monumento alla Monnezza"

TERMOLI. «Spettabile direttore volevo segnalare il "monumento alla monnezza", proprio così perché in piazza Monumento dietro il cosiddetto monumento sono in bella mostra diversi bidoni dell'immondizia. Prima di tutto è un offesa al luogo e secondo non è un bel vedere». Lettera firmata