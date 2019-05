Anziana si sente male, i vicini chiamano pompieri e 118 ma la donna muore poco dopo

TERMOLI. Una donna di 88 anni è deceduta in seguito a un malore, subito nella sua abitazione di via Argentina. A dare l'allarme i vicini di casa, che temevano l'anziana stesse sola in casa. Invece era in compagnia di un nipote, che all'arrivo dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con autoscala e squadra del distaccamento di Termoli, assieme al 118 coi volontari della Misericordia, ha aperto la porta dell'appartamento.

L'88enne era già agonizzante e nonostante le manovre salvavita tentate dai soccorritori, è deceduta poco dopo. E' accaduto nella prima mattinata di oggi.