Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 38enne bulgaro

CAMPOMARINO. Nel pomeriggio di venerdì i Carabinieri della Stazione di Campomarino, sotto l’attenta direzione di quel Comandante, davano esecuzione a provvedimento cautelare in carcere a carico di un 38enne bulgaro, da tempo dimorante in Italia, che si era reso autore del reato di maltrattamenti in famiglia, in particolare a carico della moglie. L’uomo, nel dicembre del 2017 era stato sorpreso, da una pattuglia della Sezione Radiomobile, nella flagranza del reato e tratto in arresto.

A seguito del provvedimento restrittivo, all’uomo erano state imposte diverse prescrizioni, alle quale nel tempo non ottemperava, prontamente segnalate all’Autorità Giudiziaria proprio dai Carabinieri di Campomarino. Il GIP del Tribunale di Larino, condividendo le risultanze investigative, emetteva il provvedimento cautelare, disponendo di riassociare il predetto al medesimo istituto di pena, ove rimarrà a disposizione del Magistrato inquirente.

I controlli disposti dal Comandante della Compagnia Carabinieri proseguiranno senza soluzione di continuità e saranno intensificati, con lo scopo – come di consueto – di prevenire reati predatori e contro il patrimonio sia pubblico che privato, nel corso dei fine settimana.