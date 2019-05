Coltello a serramanico nell'auto ed evasione dai domiciliari, nei guai due giovani

PALATA. I Carabinieri della Stazione di Palata, nel corso dei numerosi controlli alla circolazione stradale disposti nel largo raggio, procedevano al controllo di un 27enne residente a Vasto, il quale alla vista della pattuglia, assumeva un atteggiamento guardingo che faceva nascere negli operanti il dubbio che potesse occultare qualcosa. La successiva perquisizione del veicolo permetteva di rinvenire un coltello a serramanico di modeste dimensioni, che il giovane nascondeva in auto e pronto all’uso, del quale non era in grado di giustificare il porto, motivo per il quale scaturiva una denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria di Larino e il sequestro della lama.

Nel corso dei controlli effettuati su soggetti sottoposti a misure restrittive ed alternative alla detenzione, i Carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia, deferivano all’Autorità Giudiziaria di Larino, un giovane dell’86, ritenuto responsabile del reato di evasione. Questi, infatti, in atto detenuto all’interno di una comunità, in espiazione pena emessa a seguito di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere, non veniva trovato al momento del controllo, ma vi faceva rientro dopo diverse ore, senza mostrare alcuna autorizzazione e senza essere in grado addurre una giustificazione.