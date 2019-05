Scontro frontale sulla Sp 40, due i feriti

SAN MARTINO IN PENSILIS. Incidente stradale stamani tra due veicoli sulla SP 40, tra San Martino in Pensilis e Ururi, in agro del comune sanmartinese. Si è trattato di uno scontro frontale, che ha coinvolto i due conducenti, il 41enne R. O. di Ururi e il 75enne B. T. di San Martino in Pensilis.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Martino in Pensilis e il 118 di Termoli, poiché la postazione di competenza larinese era impegnata in un'altra emergenza. I due feriti sono stati trasportati dall'ambulanza coi volontari della Misericordia al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per gli accertamenti del caso e le conseguenti cure mediche.