Malore in casa: anziana soccorsa da Vigili del fuoco, 118 e Misericordia

TERMOLI. Malore in corso Fratelli Brigida, giusto di fronte alla chiesa di San Timoteo, nel tardo pomeriggio di oggi. Un'anziana signora che abita al secondo piano si è sentita male ed è rimasta chiusa in casa, non riuscendo a rialzarsi da sola. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi e a intervenire sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

I pompieri, dotati anche di autoscala, sono riusciti a entrare nell'abitazione e affidare la signora ai medici.