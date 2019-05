Ciclista 60enne cade per colpa di una buca e si frattura il femore

TERMOLI. Un 60enne di Campomarino, C. N., è stato portato d’urgenza dall’ambulanza della Misericordia di Termoli, intervenuti coi volontari e i medici del 118 sul lungomare Nord di Termoli, all’altezza del Martur Resort, per una caduta rovinosa in cui è stato coinvolto mentre era in sella alla sua bicicletta.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale di Termoli.

Il 60enne ha subito una frattura al femore. A causare l’incidente sarebbe stata una buca formatasi sulla sede stradale.