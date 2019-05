TERMOLI. «Complimenti! Peccato non poter mostrare la targa (per la privacy)». E' questo il pensiero che ci è venuto in mente immorlatando una Lancia Dedra tra corso Nazionale e largo Rosa Fazio Longo, alla Madonnina per intenderci.

A che serve spendere soldi per gli arredi urbani quando questi vengono sistematicamente calpestati in senso metaforico e anche fisico dalle auto in sosta i cui conducenti se ne sbattono della nuova viabilità realizzata per favorire il doppio senso in via Dante.

Inciviltà allo stato brado, quello che induce le persone al disprezzo delle regole, e non al coraggio del buon vivere comune. Noi, ribadiamo, ci vogliono le telecamere e multe salatissime, così con la repressione si ottiene anche il deterrente, vogliamo scommettere?

Chiamiamoli parcheggi o soste selvagge, non sportivi...