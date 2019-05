Auto contro scooter in via dei Lecci, ferito un 25enne

TERMOLI. Un 25enne di Campomarino, D. M. C., è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli a causa di uno scontro piuttosto violento avuto in sella allo scooter che stava conducendo in via dei Lecci, alla periferia Sud di Termoli, nei pressi della cosiddetta zona artigianale. Il centauro si è scontrato con una Megane Scenic e ha rimediato un politrauma da codice di rientro medio. Sul posto il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che ha trasferito il 25enne al nosocomio di viale San Francesco. Sul posto anche Vigili urbani e Carabinieri.