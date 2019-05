Tre persone denunciate per furto di energia elettrica e guida in stato di ebbrezza

LARINO. Controllo straordinario del territorio dei carabinieri di Larino: 3 persone denunciate per furto di energia elettrica e guida in stato di ebbrezza alcolica. Elevate diverse contravvenzioni al Codice della strada.

Articolata attività di prevenzione e repressione da parte della Compagnia dei Carabinieri di Larino che ha impegnato, negli ultimi giorni, i militari in controlli finalizzati al contrasto dell'illegalità diffusa.

Tale attività, che ha visto all'opera uomini in uniforme, in abiti civili e autovetture lungo tutte le arterie stradali dei paesi del basso Molise, è stata inserita nel consolidato dispositivo di piano coordinato di posti di controllo del territorio pianificato dal Comando Provinciale di Campobasso e in aggiunta servizi di controllo straordinari dei territori.

Nel corso della citata attività, i Carabinieri della Stazione di Lucito hanno denunciato in stato di libertà due persone per furto di energia elettrica; i militari della Stazione Carabinieri di Santa Croce di Magliano hanno scoperto una discarica su suolo pubblico segnalandola al Sindaco per i provvedimenti di competenza, mentre i Carabinieri

della Stazione di Casacalenda hanno denunciato in stato di libertà un 58enne per guida in stato di ebbrezza alcoolica, che era stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,79 G/L.

Sono state, inoltre, controllate complessivamente 624 autovetture ed elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada.