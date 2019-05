Baby-gang sferra pugni e calci alle porte degli anziani, 78enne si agita e finisce all'ospedale

GUGLIONESI. Baby-gang crea scompiglio a Guglionesi, 78enne impaurita finisce al pronto soccorso.

Ne avevamo già parlato in passato. Baby-gang in azione nel centro storico di Guglionesi che rendono difficili le notti per anziani che dormono soli, disturbati e impauriti dalla condotta dissennata di questi giovinastri, tutti minori.

Una di loro, 78enne, è stata accompagnata dai parenti al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, poiché è stata nuovamente presa di mira dai ragazzacci, nel cuore della notte hanno sferrato calci e pugni alle porte di casa.

E’ accaduto in via Guiscardo a Guglionesi, «È ora di dire basta davvero – riferisce una congiunta dell’anziana donna – anche alla nuova amministrazione comunale, come facemmo con la precedente, rinnoviamo la richiesta di installazione delle telecamere nel paese vecchio, perché non ne possiamo più di questi 15enni e 16enni che fanno i forti coi deboli».