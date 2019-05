Larino sgomenta per la scomparsa di Enrico Mastrogiuseppe, aveva 37 anni

LARINO. Una comunità in lacrime per la precoce dipartita di un giovane molto conosciuto e amato. Dopo una lunga e incurabile malattia, si è spento questa notte all’Hospice ‘Madre Teresa di Calcutta’ Enrico Mastrogiuseppe, trentasette anni, che in paese gestiva il bar di famiglia.

Privati della sua allegria e solarità la compagna Loredana, i suoi genitori e tre fratelli, i tanti parenti e amici. Lo accompagneranno per l’ultimo saluto domani, 14 maggio, alle 15:00 presso la Chiesa ‘Beata Maria Vergine delle Grazie’.

La redazione di TermoliOnline porge le sue condoglianze ai familiari di Enrico.