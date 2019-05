«I nostri vicoli usati come gabinetti a cielo aperto»

GUGLIONESI. La notizia della baby-gang e dell’anziana finita per lo spavento al pronto soccorso ha avuto un notevole rimbalzo a Guglionesi. Sì, perché è un problema annoso, che attraversa trasversalmente diverse amministrazioni locali. Anche altri residenti ammettono di aver subito dispetti, piante rotte, vasi rubati, schiamazzi ecc. A testimoniare alcune delle scorribande, una signora, F. R. «In passato, un signore disperato chiese videocamere al Comune e per tutelarsi la installò da solo e fu denunciato, non solo i ragazzi gli ruppero l’impianto.

Il vicolo in questione è diventato bivacco notturno, fino alle 4-5 della mattina, bottiglie rotte, sesso all’aperto, schiamazzi. In pratica fino alla mezzanotte stanno sulle panchine o sui muretti, schiamazzano, bestemmiano, quando la gente va a dormire tirano fuori le bottiglie di birra, giocano a pallone nella piazza dove c'è il municipio e davanti alla chiesa, quindi sbattono sui portoni, sulle auto, parecchie delle nostre ammaccate e rotte le antenne, poi se urliamo contro o li sgridiamo dalle finestre fanno il giro, suonano campanelli, sputano, rompono le bottiglie di vetro e i vetri sui nostri gradini, spengono le sigarette sui portoni, quindi oltre la beffa, la presa in giro. Ad alcune signore hanno rotto i vasi di fiori e urinato dentro. Sembra il Bronx. Una situazione che si aggrava soprattutto nel periodo estivo con la chiusura delle scuole hanno maggiori libertà di movimento e orario. Senza tener conto che usano i vicoli come gabinetti a cielo aperto e con l'alcool, altri effetti...

Tutta la nostra zona si è ribellata, ma è servito a ben poco, perché anche i genitori non tengono a bada i propri figli, maggior parte minorenni, e li scusano sempre, giudicandole semplici bravate».