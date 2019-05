Don Marino Genova condannato in appello a 4 anni e 10 mesi

CAMPOBASSO. La corte di Appello di Campobasso ha condannato don Marino Genova a 4 anni e 10 mesi, sottraendo 14 mesi alla pena inflitta in primo grado dal tribunale di Larino nell'ottobre 2017, per atti sessuali con minorenne (articolo del codice penale 609 quater) con vittima Giada Vitale, per il periodo della loro frequentazione in cui la ragazza originaria di Portocannone aveva meno di 14 anni.