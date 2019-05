Tentato omicidio, resta in carcere il 47enne

TERMOLI. Rimane in carcere il 47enne originario di Montemitro, G. M., arrestato con l’accusa di tentato omicidio dagli agenti della Polizia di Stato nella tarda serata di sabato scorso a Termoli, a margine di una drammatica vicenda di cronaca, una lite con accoltellamento nella serata di sabato, intorno alle 21, a Termoli in un locale di contrada Casa la Croce. Un 34enne di Termoli, A. D. L., è stato ferito al collo dal 47enne e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.

I due – il più giovane con una ferita al collo e l’altro, con un trauma facciale, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Timoteo. Purtroppo, il parapiglia è continuato anche al pronto soccorso di viale San Francesco, dove è dovuta intervenire di nuovo la volante del commissariato. Nell’udienza dinanzi al gip del tribunale di Larino Rosaria Vecchi, che si è svolta in carcere mercoledì mattina, il giudice ha confermato la custodia cautelare in carcere, ma non ha convalidato l’arresto.