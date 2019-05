Incidente in via Martiri della Resistenza Copyright: Termolionline.it

Incidente in via Martiri della Resistenza Copyright: Termolionline.it

Incidente in via Martiri della Resistenza Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Più disagi che mere conseguenze, quelle maturate a margine di uno scontro tra due veicoli avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, in via Martiri della Resistenza, a Termoli. Un incidente che ha coinvolto un'auto che stava uscendo dal parcheggio e un'altra che procedeva in direzione Nord, con la carreggiata suddivisa dallo spartitraffico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, il 118 e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Per i rilievi al sinistro e proprio la presenza della barriera che delimitava la mezzeria di carreggiata, il traffico è stato bloccato e la circolazione è andata letteralmente in tilt.

Per fortuna, nessuna conseguenza di rilievo, dicevamo, per gli occupanti delle due macchine. L'ambulanza ha trasferito precauzionalmente e per accertamenti una 57enne di San Martino in Pensilis, R. D. M.