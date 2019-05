TERMOLI. Nuovi giochi di altri giovani perditempo che sui bastioni delle mura di cinta del borgo in pieno giorno non hanno trovato niente di meglio da fare che prendere la rincorsa per saltare sulle finestre di una casa abitata da un noto professionista della città, che dopo tanti schiamazzi e pedate sulle pareti di casa si è fatto coraggio e sceso in strada a redarguirli; solo dopo se ne sono andati.

Ma non è stato l’unico esempio di vandalismo cittadino.

Al Terminal bus di via Martiri della Resistenza è stato scassinato un distributore automatico (dopo il furto tentato al Tecnocaffè) e in giro per la città sono tanti i segni di devastazione, soprattutto arredi urbani, come le panchine e non solo.