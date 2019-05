TERMOLI. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta poco dopo la mezzanotte per spegnere un incendio sviluppatosi in via Tevere all’interno di un cantiere edile per la ristrutturazione di una palazzina. Sul posto anche la Polizia del locale Commissariato.

Inoltre. alle ore 6.50 di questa notte la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta, per un incidente stradale, sulla tangenziale ovest del capoluogo. Coinvolti nell’incidente un furgone Peugeot, adibito a consegna giornali, ed un’autovettura Volkswaghen Golf. Feriti i due giovani occupanti dell’autovettura che sono stati trasportati in ospedale dall’ambulanza del personale sanitario del 118 intervenuto.

Il personale ha provveduto velocemente ad eseguire tutte le operazioni di soccorso per le persone e la messa in sicurezza dei mezzi. Sul posto una pattuglia della Polizia e personale Anas per il ripristino della normale viabilità veicolare.