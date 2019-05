TERMOLI. Ancora un furto con scasso al "Grottino". Il locale chiude per il turno settimanale di riposo e i ladri si scatenano: furto con scasso al Grottino e non è la prima volta! Danni alle vetrate, alla cassa, agli arredi e rubate bottiglie di vino e denaro. E’ questo lo scenario di quasi devastazione che si è trovato il titolare stamane, quando è andato a controllare se tutto fosse a posto e così non era affatto.

Il Grottino sorge di fronte al Castello svevo, su via Roma, una strada che più centrale non si può e la porta a vetri che è stata infranta affaccia proprio lì.

Assurdo che questi balordi riescano a compiere simili misfatti senza curarsi di nulla, del rischio, di essere visti. Il centro storico, basti ricordare ciò che è avvenuto solo nella notte tra sabato e domenica scorsi, è sempre più alla mercé di ladruncoli e delinquenti da strapazzo, che tuttavia, arrecano danni, fastidio e ammanchi a chi lavora.

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della compagnia di Termoli.