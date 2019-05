Forzano il garage e rubano una Fiat Panda

TERMOLI. Questa mattina una signora residente in via dei Pruni, periferia sud di Termoli, quando si è recata in garage per prendere la sua auto - una Fiat Panda rossa fiammante - ha trovato una sgradevolissima sorpresa: la porta del garage forzata e la vettura sparita nel nulla. Uno o forse più delinquenti con fare audace e sfrontato hanno addirittura forzato la porta di un garage in tutta tranquillità e una volta presa la macchina, si sono volatilizzati per chissà dove!

La povera signora, a cui va tutta la nostra solidarietà, nel comunicarci questo brutto episodio, ha lasciato trasparire tanta amarezza e spera che con il nostro contributo riusciamo ad aiutarla insieme alle forze dell'ordine - subito allertate dalla signora - che fanno sempre di tutto per cercare di reprimere questi crimini.