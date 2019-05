Rivolta nel carcere di Campobasso: vetri rotti, lenzuola e materassi dati alle fiamme

CAMPOBASSO. Rivolta nel carcere di Campobasso nella tarda serata. A insorgere sono stati i detenuti della seconda sezione in via Cavour. Una protesta tra le più violente degli ultimi anni, con materassi incendiati, vetri infranti e lenzuola date alle fiamme, come nei film del genere. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, oltre alla Polizia penitenziaria.