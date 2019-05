Amministrazione di Casacalenda: sei rinvii a giudizio per abuso d'ufficio

CASACALENDA. Si chiude con processo dinanzi al Tribunale di Larino il mandato quinquennale della giunta Giambarba, non ricandidatasi al voto di dopodomani. E la prima udienza è fissata per martedì prossimo, appena il giorno dopo la proclamazione del prossimo sindaco. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Larino, dottoressa Rosaria Vecchi, ha rinviato a giudizio l'attuale sindaco, uscente, di Casacalenda, Michele Giambarba e i componenti della giunta, ovvero l'assessore e vicesindaco Vito Biello e l'assessore Michele Di Stefano, tutti con l'accusa e a vario titolo di abuso d'ufficio e in concorso.

Oltre a loro coinvolti anche il responsabile dell'ufficio tecnico, Pasquale Pietropaolo, la responsabile del servizio finanziario e contabile, Maria Teresa Di Paolo, e la segretaria comunale Natalia Maria Carmela de Virgilio. Il procedimento giudiziario a loro carico riguarda diverse presunte violazioni avvenute nella gestione dell’ente pubblico a partire dal 2015. Sei, nel dettaglio, le vicende finite nel mirino della procura frentana.