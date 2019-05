Due arresti e una denuncia, commissariato all'opera

TERMOLI. L’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli nei giorni scorsi ha dato esecuzione ad un’ordinanza di espiazione di pena detentiva in carcere emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila nei confronti di F. M. di origini napoletane, domiciliato a Termoli, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti.

Dopo le formalità di rito F. M. è stato tradotto presso la casa circondariale di Larino a disposizione dell’autorità giudiziaria dove dovrà scontare 4 anni di reclusione. Lo stesso Ufficio, inoltre, ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Larino nei confronti di N. R., nato in Romania e residente a Termoli, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e stupefacenti.

L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Larino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, e dovrà scontare 3 anni e 6 mesidi reclusione. A seguito di controllo del territorio, gli operatori dell’Ufficio Volanti hanno deferito alla Procura di Larino E.A.B. di anni 42, di origini marocchine, residente a Vasto, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, il quale, dopo approfondite verifiche, è risultato inottemperante alle prescrizioni impartite dal Magistrato di Sorveglianza che prevedevano il divieto di allontanamento dal comune di residenza nonché il divieto di condurre veicoli a motore.