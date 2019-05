Tamponamento tra Termoli e Petacciato, una 69enne al Pronto soccorso

PETACCIATO. Un altro incidente stradale è avvenuto domenica mattina alle 10, in direzione Petacciato, sotto al ponte dell’A14. Si è trattato di un tamponamento, i Carabinieri sono intervenuti sul posto. Rimasta contusa una 69enne, M. V. D. P, soccorsa dai medici del 118 e dai volontari della Misericordia giunti in ambulanza. L’anziana è stata portata all’ospedale San Timoteo per gli opportuni accertamenti.