TERMOLI. Alle ore 13.30 di oggi 27 Maggio, la squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, in seguito al forte temporale abbattutosi sulla zona costiera, è intervenuta in Via delle Orchidee per i danni provocati da un fulmine che ha distrutto tre comignoli di uno stabile.

Sul posto il personale vigilfuoco ha provveduto, innanzitutto, a tranquillizzare i condomini dello stabile per poi mettere in sicurezza tutta l’area interessata, eliminando tutte le parti pericolanti ed instabili. A completamento dell’intervento posizionava un telo impermeabile, per evitare infiltrazioni d’acque meteoriche, fino alla riparazione dei danni.