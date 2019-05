Tamponamento in via Pertini, 81enne al pronto soccorso

TERMOLI. Traffico in tilt in un'ora critica, come quella del tardo pomeriggio, su una delle direttrici di maggiore importanza strategica a Termoli. Tamponamento in via Sandro Pertini tra due Fiat Punto. Il conducente della Fiat Punto blu (V. C., di 81 anni, residente a Campomarino) è stato trasportato precauzionalmente al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli dal 118 giunto sul posto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Sul posto anche le forze dell'ordine, per rilevare il sinistro e disciplinare la circolazione.