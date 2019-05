TERMOLI. La primavera non vuole proprio ingranare e siamo giunti alla fine di maggio. Stasera, dopo un pomeriggio di tregua, dal mare arriva l'ennesima perturbazione. Lampi, tuoni e fulmini dal largo hanno reso spettacolare lo skyline notturno, che hanno incuriosito i più. D'altrone la natura è sempre lo spettacolo più bello che c'è.

Grazie ad amici e lettori che ci hanno girato video e foto documentiamo questa "matizje" alla termolese.

Intanto, che succederà nella seconda parte della settimana?

Secondo gli esperti di Meteoinmolise.com "giovedì: condizioni a tratti instabili sulla regione, specie nelle ore centrali del giorno. Al mattino rovesci non esclusi sulla costa. Nel pomeriggio nuovi rovesci, localmente temporaleschi, in sviluppo nell’ entroterra molisano. Temperature in diminuzione, ovunque sotto i 20 gradi. Venti deboli o moderati in rotazione da nord nord-ovest. Mare mosso".

Venerdì, invece, "Momenti più soleggiati si alterneranno ad annuvolamenti più frequenti e consistenti nelle ore centrali della giornata nell’entroterra e sull’ Alto Molise dove non sono esclusi rovesci o isolati temporali. Meglio altrove con maggiori schiarite. Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione moderata dai quadranti nord-occidentali con mare Adriatico mosso".