Lo colpisce con un calcio e gli strappa una collana d'oro

TERMOLI. Al termine di indagini condotte da personale del Commissariato di Polizia di Stato di Termoli, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino del Marocco, classe 1995 e residente in provincia di Campobasso, per una rapina commessa la scorsa domenica a Termoli, in via Inghilterra, ai danni di un cittadino italiano.

Quest’ultimo, mentre era a spasso con il proprio cane, è stato avvicinato dallo straniero, che con il pretesto di chiedere delle informazioni, ha strappato dal collo della vittima una collana d’oro, colpendolo alla gamba con un calcio. Nell’immediatezza dei fatti, la vittima si è posta all’inseguimento del rapinatore che, vedendosi tallonato, allo scopo di dileguarsi, ha gettato a terra la collana consentendone il recupero da parte del legittimo proprietario. La descrizione fornita dalla vittima ha consentito, tuttavia, ad un equipaggio in servizio di Volante del Commissariato di rintracciare, nel giro di poche ore, l’autore del fatto e di denunciarlo per il reato di rapina.