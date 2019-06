Auto esce fuori strada sull'asfalto bagnato e finisce contro un albero

TERMOLI. Una Panda di servizio della Federpool, ha perso aderenza a causa dell'asfalto bagnato e in curva ed è uscita fuori strada, andando dritta contro un albero. E' avvenuto ieri sera in viale Padre Pio. Fortunatamente grazie alla velocità ridotta l'impatto non ha causato grave conseguenze al conducente, un 23enne di Lanciano, che infatti era cosciente e vigile.

Sul posto è stato soccorso prima da alcuni passanti che hanno allertato il 118 e i Carabinieri della Stazione di Termoli, successivamente sono intervenuti i volontari della Misericordia di Termoli, che hanno portato il giovane all'ospedale San Timoteo.