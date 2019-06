Si è spento il senatore Luigi Biscardi

CAMPOBASSO. Si è spento nella serata di ieri, nella sua abitazione di Campobasso, il senatore Luigi Biscardi, socio onorario del Rotary Club di Larino, che lo ricorda così.

«Nato a Larino nel 1928, a settembre avrebbe compiuto 91 anni.

Sindaco della nostra città dal 1956 al 1960, per molti anni preside del Liceo Classico “Mario Pagano” del Capoluogo di Regione e poi sovrintendente scolastico, Biscardi venne eletto nel 1992 al Senato dove rimase fino al 2001. Per tre legislature consecutive, in quota a Democratici di Sinistra e l’Ulivo, fece parte della 7^ Commissione permanente – Istruzione Pubblica e Beni Culturali - di cui ricoprì anche la carica di Segretario. Dal 1992 al 1994 fu anche membro della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni similari.

Mente lucida e uomo di spessore è considerato all’unanimità un analista attento dei meccanismi democratici e delle dinamiche politiche.

Fratello di Aldo, famosissimo giornalista sportivo e volto popolare del “Processo del lunedì”, scomparso nel 2017, il senatore Biscardi è stato, fra le altre cose, un grande studioso dell’opera di Vincenzo Cuoco, lo storico molisano che è riuscito a sottrarre all’oblio, al quale ha dedicato una serie di pubblicazioni. A Civitacampomarano, il paese che ha dato i natali a Cuoco, Biscardi ha consegnato premi e riconoscimenti e presentato relazioni particolarmente apprezzate nell’ambito di eventi organizzati dal Rotary, e non solo.

Rientrerà a Larino nella tarda giornata di domani.

A Paolo, Carla, alla sorella Teresa ed a tutta la famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze».