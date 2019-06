Ruba uno scooter e guida contromano sulla Statale, arrestato un 21enne

TERMOLI. Erano da poco passate le 14 di domenica 2 giugno, quando una giovane termolese si accorge che qualcuno le aveva rubato il ciclomotore che aveva parcheggiato poco prima in una delle piazze principali della cittadina adriatica.

Immeditata la comunicazione alla Centrale di via Brasile, che allerta subito l’equipaggio della Sezione Radiomobile.

Un amico della ragazza nota lo scooter fuggire in direzione Puglia e dopo un breve e vano tentativo di inseguimento contatta la ragazza.

Nel volgere di pochissimi minuti l’autoradio intercetta lo scooter che corrispondeva alla descrizione ed il cui contrassegno era quello fornito dalla vittima, già in agro di Campomarino, che percorreva la Statale 16 a forte velocità.

Durante le fasi concitate dell’inseguimento, i Carabinieri hanno provato in diverse circostanze ad affiancare il conducente del ciclomotore, ma questi incurante dei segnali di ALT, poneva in atto una guida spregiudicata, percorrendo la statale, a quell’ora molto trafficata, in contromano ed effettuando alcuni sorpassi a dir poco azzardati.

Una volta bloccato, il conducente viene accompagnato in Caserma e il ciclomotore recuperato.

Il giovane alla guida, un 21enne di nazionalità Bulgara e dimorante nella vicina Puglia, aveva poco prima forzato il bloccasterzo del ciclomotore, messo poi in moto con il contatto tra due fili.

Il ciclomotore è stato restituito alla proprietaria, incredula, che ha ringraziato la prontezza e l’efficacia dei Carabinieri.

I successivi controlli sul conto del 21enne hanno fatto emergere un recente precedente per un fatto analogo, nonché il fatto che fosse privo di patente di guida poiché mai conseguita.

Dopo l’arresto è stato associato alla Casa Circondariale di Larino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, cui dovrà rispondere del reato di rapina impropria.

Costante continua ad essere l’attenzione del dispositivo di impiego che l’Arma di Termoli quotidianamente mette in campo, perfezionato con un monitoraggio degli episodi e delle vie di fuga e con il prezioso ausilio delle segnalazioni che i cittadini effettuano al 112 e che i Carabinieri della Compagnia di Termoli si auspicano essere sempre più numerose.