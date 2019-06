Accoltellamento e tentato omicidio, il Riesame scarcera il 47enne

TERMOLI. Scarcerato il 47enne che fu accusato di tentato omicidio aggravato a Termoli. M.G. torna in libertà su decisione del Tribunale del Riesame di Campobasso che ha accolto l’istanza della difesa. La decisione dei giudici è arrivata nelle scorse ore accogliendo la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati Romeo Trotta ed Erika Cieri.

La misura cautelare gli è stata quindi annullata e il 47 enne da poco scarcerato potrà attendere il processo in libertà. Secondo l’accusa ha accoltellato al collo un 34enne nella serata di sabato 11 maggio alla periferia Sud di Termoli, dopo una lite violenta avvenuta in un locale della costa. Sul posto intervennero i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. I due – il più giovane con una ferita al collo e l’altro, con un trauma facciale, furono trasportati in ambulanza all’ospedale San Timoteo.

Purtroppo, il parapiglia continuò anche al pronto soccorso di viale San Francesco, dove dovette intervenire di nuovo la volante del commissariato.