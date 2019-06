Estorsioni e usura, 6 arresti dei Carabinieri tra Termoli e la Puglia

TERMOLI. E' in corso una vasta operazione contro estorsioni e usura a Termoli, Lucera e San Giovanni Rotondo, del comando provinciale Carabinieri di Campobasso e in particolare della compagnia Carabinieri di Termoli che ha dato esecuzione a 6 misure cautelari a seguito di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Larino, a carico di altrettanti soggetti di nazionalita italiana resisi responsabili del reato di estorsione e usura aggravate in con corso.



Una rete imponente che, con il coinvolgimento di numerosi soggetti, ha costretto un imprenditore, con minacce reiterate nel tempo, a pagare denaro con interessi crescenti fino a raddoppiare gli importi compromettendo l'attivita economica dello stesso. L'attivita. tuttora in alto, vede impegnati oltre 40 carabinieri del comando provinciale di Campobasso e di Foggia in 10 perquisizioni locali e personali.