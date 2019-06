Rapinata ancora una volta la farmacia Trabocchi in via Tevere

TERMOLI. Giorni tranquilli a Termoli, tra un blitz e l'altro, tra la mafia foggiana e usurai di varia estrazione, c'è spazio anche per una rapina, avvenuta alla chiusura mattutina dell'attività di una farmacia, la Trabocchi di via Tevere, nella zona di San Pietro.

Un uomo, col volto travisato da un cappuccio, si è intrufolato all'interno dell'attività e ha minacciato chi era dietro al bancone, una donna. Si è fatto consegnare l'incasso, ancora in via di quantificazione, ed è fuggito via.

Sul posto, per i rilievi e acquisire la testimonianza della farmacista, gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Termoli.

Non è la prima volta che la farmacia Trabocchi subisce una rapina.